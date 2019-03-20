الاستعلام عن اعانة التاهيل الشامل بالسجل المدني

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت العديد من البرامج التي تساعد المواطنين علي المعيشة في ظل وجود ارتفاع كبير في الأسعار فقامت بتقديم إعانات مالية لهم بشكل شهري، حيث ناشدت الوزارة جميع المستفيدين من البرامج المساندة بالدخول علي الموقع الرسمي للوزارة من اجل الاستعلام عن أعانة التأهيل الشامل بالسجل المدني حتي يتطلعون علي موعد صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

يمكن الاستعلام عن شمول الحالة لدى التأهيل الشامل من خلال خدمة استعلام أعانة التأهيل الشامل والتي يمكن لأي مواطن الاستعلام برقم المستفيد ورقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني، فمن خلالها يمكن معرفة قيمة الإعانة الشهرية التي سوف يحصل عليها كل مواطن سعودي والتي تبلغ بنحو ألف وستمائة ريال سعودي علما بان هذا الراتب ليس ثباتا قد يتغير حسب حالة المواطن فهناك الكثيرون من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعوقين أو الأيتام أو أي فرد يعاني من ظروف صحية منعته عن ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

الاستعلام عن أعانة التأهيل الشامل

نرفق لكم رابط ” الاستعلام عن التأهيل الشامل ” حيث يلزم علي المستعلم الدخول علي موقع مكتب العمل السعودي للدخول في بوابة الخدمات الإلكترونية لاتباع الخطوات التي أوضحتها لكم بعالية، كما يمكن معرفة خطوات الاستعلام عن التأهيل الشامل والمساعدة المقطوعة من خلال مشاهدة مقطع الفيديو التالي.

وختاما يمكن الدخول في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من اجل تحديث بيانات مستفيدي التأهيل الشامل والاطلاع علي موعد صرف الإعانات المالية بشكل إلكتروني عن طريق شبكة الأنترنت.