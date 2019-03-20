الجوازات : التأمين الصحي شرط أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تطبيق إلزامية توفر التأمين الصحي عند طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا عبر منصة "أبشر" (أفراد - أعمال) حيث استكملت جميع المتطلبات الإلكترونية الفنية لربط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بتمديد صلاحية وثيقة التأمين الصحي للزائرين الموجودين في السعودية الذين صدرت لهم تأشيرة الزيارة من وزارة الخارجية بموجب وثيقة التأمين الصحي وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني ومركز المعلومات الوطني.
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مقدم بواسطة: أخبار 24
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وأكدت الجوازات أنه لن يكون بمقدور الزائرين الموجودين في المملكة تمديد تأشيرة الزيارة دون أن يكون لديهم وثائق تأمين صحي سارية المفعول وأن عليهم تجديد وثائق التأمين الصحي الخاصة بهم قبل تاريخ انتهائها. وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن شرط توفر وثيقة التأمين الصحي للزائرين استثنى تأشيرات حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وتأشيرات الدبلوماسيين والزائرين للممثليات والبعثات الدبلوماسية وضيوف المملكة الرسميين. مشيرة إلى أنه في وقت التمديد لتأشيرة الزيارة العائلية يجب أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة 7 أيام أو أقل وأن لا يكون مضى على انتهائها أكثر من 3 أيام وأن لا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يوما كحد أقصى من تاريخ الدخول للمملكة. علما أنه يتم التمديد حسب المدة الأساسية التي أصدرت بها التأشيرة.
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