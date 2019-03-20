، طاقمها لم يجد تفسيراً لهبوطها المفاجئ.. ماذا حدث للطائرة الإندونيسية قبل تحطمها؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأجهزة حذّرت من ضعف تدفق الهواء على جناحيها

كشفت ثلاثة مصادر اطلعت على فحوى تسجيلات قمرة القيادة في طائرة شركة "ليون إير" الإندونيسية المنكوبة من طراز بوينج 737 ماكس، اليوم الأربعاء، أن الطيارين تصفحا دليل القيادة، وهما يكافحان لفهم سبب اتجاه الطائرة للهبوط، لكن لم يسعفهما الوقت قبل اصطدام الطائرة بالمياه.

وبحسب ما نقلت "رويترز" عن المصادر الثلاثة الذين فضّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، فإن الضابط الأول أبلغ برج المراقبة بعد دقيقتين من الإقلاع بوجود مشكلة في التحكم بالطائرة، وذكر أن الطيارين ينويان الحفاظ على ارتفاع خمسة آلاف قدم.

ولم يحدد طبيعة المشكلة، لكن أحد المصادر أوضح أن سرعة الطيران ذكرت في التسجيلات الصوتية لما جرى في قمرة القيادة، فيما أشار مصدر ثانٍ إلى أن مشكلة طرأت على أحد المؤشرات أمام قائد الطائرة، ولم تظهر أمام الضابط الأول.

وبيّن المصدر الأول أن قائد الطائرة طلب من الضابط الأول فحص دليل القيادة، الذي يتضمن خطوات قوائم التدقيق في الحالات غير العادية.

وفي الدقائق التسع التالية حذرت أجهزة الطائرة الطيارين، من أن تدفق الهواء ضعيف على جناحي الطائرة، لدرجة لا تتيح للطائرة مواصلة الطيران، واستجابةً لذلك انخفضت الطائرة بمقدمتها، وبذل الاثنان جهداً لرفع الطائرة، لكن الكمبيوتر استمر في دفع مقدمة الطائرة لأسفل باستخدام وحدات التثبيت في ذيلها.

من جهته، قال المصدر الثالث: "يبدو أنهما لم يكونا على علم بأن وحدات التثبيت كانت تتحرك لأسفل، لم يفكرا سوى في سرعة الطيران ومستوى الارتفاع، هذا كل ما تحدثا عنه".

وبيّنت المصادر الثلاثة أن طاقم الرحلة 610 احتفظ بهدوئه معظم فترة الطيران، وقرب النهاية طلب قائد الرحلة من الضابط الأول تولي القيادة، بينما يفحص هو الدليل بحثاً عن حل.

وأضافت أن الطيار ظل صامتاً في النهاية، بينما كان الضابط الأول يصيح "الله أكبر"، ثم هوت الطائرة في المياه.

وهذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها تفاصيل عن فحوى التسجيلات الصوتية من طائرة ليون إير.

وجاء في التقرير المبدئي أنه قبل دقيقة واحدة من اختفاء الطائرة من على شاشات الرادار طلب قائدها من برج المراقبة إخلاء المسار دون ارتفاع ثلاثة آلاف قدم، وطلب الطيران على ارتفاع خمسة آلاف قدم وهو ما تمت الموافقة عليه.