كراني: غداً نقول للشتاء وداعاً.. أهلا بالربيع

قال خبير الأرصاد حسن كراني؛ إن أجواء المملكة تستقبل غداً فصل الربيع وتودّع الشتاء.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: “وداع الشتاء بكتلة دافئة”، بعون الله تستقبل أجواؤنا غداً فصل الربيع، ونقول للشتاء وداعاً.. وسماء اليوم غائمة إلى غائمة جزئياً وفرصة الخلايا الممطرة واردة على الشمال والقطاعيْن الأوسط والغربي.. ونشاط للرياح وتدهور للرؤية على الوسط، الشمال، الغرب.. ودفء عام.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والرياض والقصيم وحفر الباطن)، في حين تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على مناطق (الرياض ونجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة).