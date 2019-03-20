السياحة تُشرّع أنظمة ولوائح لحماية المستهلك.. وتحدّد 3 حالات للإبلاغ

أكّدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اليوم الأربعاء، ضرورة العمل على تعزيز وعي المستهلك، باعتبار ذلك أحد أهم المرتكزات التي تحافظ على حقوقه، لافتةً إلى أنّ هذا الوعي يدفع مقدمي الخدمات السياحية إلى التجويد الذي يُفضي إلى ترسيخ الثقة بالمنتج السياحي، جاء ذلك في بيانٍ للهيئة، حصلت «عاجل» على نسخة منه، وذلك بالتزامن مع الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك.

وأضاف البيان أنّ الهيئة سنَّت جملةً من الأنظمة واللوائح الكفيلة بحماية المستهلك والمستفيد النهائي من الخدمات المقدمة في منشآت القطاع السياحي بالمملكة، مؤكدةً سعيها لتقديم الرسائل التوعوية الهامة للمستفيدين من الخدمات المقدمة في منشآت القطاع السياحي، وذلك عبر منصاتها الإلكترونية المتضمنة التعريف بحقوق المستهلك وفق نظام السياحة واللوائح التنفيذية.

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وأشارَت الهيئة إلى تخصيص مركز للاتصال السياحي 19988 لاستقبال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات على مدار الساعة فيما يتعلق بالفنادق والمنتجعات والشقق المفروشة ووكالات السفر وما في حكمها.

كما نشرت «السياحة» إنفوجراف، بعثت بنسخة منه إلى «عاجل»، يتضمّن الدعوة إلى التبليغ لدى مركز الاتصال السياحي في ثلاث مخالفات، تتمثل في أنّ مرفق الإيواء السياحي لم يعلق الرخصة بالاستقبال، أو أنّه غير مرخّص من قِبل الهيئة العامة، أو أنّه لم يُعلّق الأسعار المعتمدة.

و«الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك» فعالية سنوية تهدف إلى توحيد الجهود الخليجية، يهدف إلى توسيع مظلة حماية المستهلك ليتمكن من الحصول على حقوقه وتعويضه عن أي تقصير يحدث تجاهه.