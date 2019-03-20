برقيتان من القيادة لتهنئة «جينجوب» بذكرى استقلال ناميبيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس هاجي جينجوب، رئيس جمهورية ناميبيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده، وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة وباطراد التقدم والازدهار للرئيس جينجوب، ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس الناميبي، عبّر خلالها سموه عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديق، وبالمزيد من الرقي والازدهار.

وتحتفل ناميبيا، غدًا الخميس، بذكرى استقلالها (21 مارس 1990) بعد احتلالٍ استمرّ 75 عامًا، حيث احتلتها جنوب إفريقيا في 1915 بعد هزيمة القوات الألمانية أثناء الحرب العالمية الأولى.

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واتخذت الأمم المتحدة عدة إجراءات لإنهاء سيطرة جنوب إفريقيا على ناميبيا؛ ففي 1966 اقترعت الجمعية العمومية للأمم المتحدة لصالح إنهاء وصاية جنوب إفريقيا عليها، وفي 1971 أعلنت محكمة العدل الدولية أنّ سيطرة جنوب إفريقيا على ناميبيا غير قانونية.

قبل ذلك، وتحديدًا في عام 1960، كوَّنت الأغلبية السوداء في ناميبيا المنظمة الشعبية لجنوب غربي إفريقيا «سوابو» التي حاولت إقناع حكومة جنوب إفريقيا بضرورة منح ناميبيا استقلالها.

وبعد العديد من المحاولات الأممية التي باءت بالفشل لإقناع جنوب إفريقيا للموافقة على تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 435 الذي اعتمد من قبل مجلس الأمن في عام 1978 باسم خطة إنهاء الاستعمار المتفق عليها دوليًا لناميبيا، بدأت عملية الانتقال نحو الاستقلال في نهاية عام 1988 تحت اتفاق دبلوماسي بين جنوب إفريقيا وأنجولا وكوبا، مع الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية بصفة مراقب.