طريق الأمير محمد بن سلمان كله إنجازات

2019-03-20

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

منذ توليه مهام ولي ولي العهد ثم ولي العهد، لم يألُ الأمير محمد بن سلمان جهدًا لتحقيق النمو وإعادة وضع المملكة على طريقها الصحيح؛ لتتوالى الإنجازات الداخلية والخارجية التي يلمسها متابعات الخليج 365 قبل المقيم.

إعادة رسم العلاقات:

أخذ ولي العهد على عاتقه إعادة ترسيم العلاقات السعودية بالدول الكبرى، فكانت جولاته الخارجية خير معبر عن هذا الهدف، فمن الغرب إلى الشرق انتقل الأمير الشاب محملًا بعزيمة وهمة لا تقل عن جبل طويق ليرسم ملامح العلاقات السعودية مع كلٍّ من أمريكا وروسيا والصين والهند وبريطانيا وباكستان وفرنسا وغيرها من الدول ذات الثقل الإقليمي والدولي.

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نشر الوسطية والاعتدال:

هدف آخر أخذه ولي العهد على عاتقه منذ اليوم الأول لتحمله مهام عمله حيث يسعى بشكل حثيث إلى نشر الإسلام الوسطي المعتدل ونبذ العنف والتطرف والغلو، مؤكدًا أن الإسلام السمح الوسطي المعتدل هو ما يجب أن يعرفه العالم بعيدًا عن مفاهيم التطرف والعنف.

وفي سبيل ذلك عقد ولي العهد العديد من الاجتماعات الثنائية وشارك في مؤتمرات في الداخل والخارج مع المهتمين بنشر الوسطية والتسامح، وقاد جهود العالم الإسلامي لتأسيس التحالف العسكري لمحاربة الإرهاب.

الانفتاح على العالم:

الانفتاح المدروس والتدريجي كان هو ديدن ولي العهد مستلهمًا في ذلك العديد من التجارب التنموية التي تخدم رؤية 2030، والتي تهدف إلى نقل المملكة إلى مرحلة أخرى من التنمية الشاملة على كافة الأصعدة والمستويات، وكانت المرأة والشباب من أكثر الفئات التي استفادت من البرامج التنموية التي صاغها ولي العهد.