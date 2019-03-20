شكرا لقرائتكم الغبار يضرب المدينة المنورة لمدة 7 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-03-20 الغبار يضرب المدينة المنورة لمدة 7 ساعات متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للاتربة والغبار اليوم على أجزاء من منطقة المدينة المنورة ، تشمل محافظة مهد الذهب ، واليتمة، وابيار الماشي، والاكحل ،و الحناكية، والاجزاء المجاورة للمدينة المنورة.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.









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