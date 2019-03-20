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حصلت مبتعثة الدكتوراه منى غازي الحربي؛ على منحة بحثية من جامعة كوينزلاند الأسترالية وجامعة أوكسفورد؛ كانعكاس لتميزها البحثي في مجال أبحاث السرطان والذي تطلب تعاون الجامعتين.
وأفادت المبتعثة الحربي؛ بأن المنحة أثمرت عن إنجازات بحثية متميزة سواء في الاطلاع على أحدث التطورات العلمية في مجال البحث، وكذلك تكوين علاقات تواصل مع قياديي البحث تم ترشيح بعضهم لجائزة نوبل لمرات عدة؛ الأمر الذي يعد إضافة كبيرة لمسيرتها العلمية، حيث إن هذه المنحة ستكون بداية انطلاقة جديدة لبحثها العلمي عند عودتها إلى أرض الوطن.
"الحربي" قدمت شكرها للوطن على الدعم اللامحدود في شتى المجالات لتسهيل رحلتها العلمية والبحثية؛ حيث أشادت ببرنامج الابتعاث الذي يهدف إلى تنمية الوطن بطاقات شبابية واعدة.
جدير بالذكر أنه تم الاحتفاء وتكريم المبتعثة منى الحربي؛ من قِبل الملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام عبدالرحمن خداوردي؛ خلال الحفل الطلابي الذي نظّمه نادي طلبة برزبن.
ولفت خداوردي؛ إلى تواتر إنجازات المبتعثات، واصفاً هذا التتويج بأنه يعكس قدرات المرأة السعودية وإنجازاتها محلياً وعالمياً، إضافةً إلى ولائها وحرصها على دفع عجلة التطوير والازدهار في الوطن.
تميزت في أبحاث السرطان .. ملحقية أستراليا تحتفي بالمبتعثة "الحربي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-20
حصلت مبتعثة الدكتوراه منى غازي الحربي؛ على منحة بحثية من جامعة كوينزلاند الأسترالية وجامعة أوكسفورد؛ كانعكاس لتميزها البحثي في مجال أبحاث السرطان والذي تطلب تعاون الجامعتين.
وأفادت المبتعثة الحربي؛ بأن المنحة أثمرت عن إنجازات بحثية متميزة سواء في الاطلاع على أحدث التطورات العلمية في مجال البحث، وكذلك تكوين علاقات تواصل مع قياديي البحث تم ترشيح بعضهم لجائزة نوبل لمرات عدة؛ الأمر الذي يعد إضافة كبيرة لمسيرتها العلمية، حيث إن هذه المنحة ستكون بداية انطلاقة جديدة لبحثها العلمي عند عودتها إلى أرض الوطن.
"الحربي" قدمت شكرها للوطن على الدعم اللامحدود في شتى المجالات لتسهيل رحلتها العلمية والبحثية؛ حيث أشادت ببرنامج الابتعاث الذي يهدف إلى تنمية الوطن بطاقات شبابية واعدة.
جدير بالذكر أنه تم الاحتفاء وتكريم المبتعثة منى الحربي؛ من قِبل الملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام عبدالرحمن خداوردي؛ خلال الحفل الطلابي الذي نظّمه نادي طلبة برزبن.
ولفت خداوردي؛ إلى تواتر إنجازات المبتعثات، واصفاً هذا التتويج بأنه يعكس قدرات المرأة السعودية وإنجازاتها محلياً وعالمياً، إضافةً إلى ولائها وحرصها على دفع عجلة التطوير والازدهار في الوطن.
20 مارس 2019 - 13 رجب 1440
11:12 AM
حصلت على منحة بحثية من جامعتَي كوينزلاند وأوكسفورد كانعكاس لتميزها
حصلت مبتعثة الدكتوراه منى غازي الحربي؛ على منحة بحثية من جامعة كوينزلاند الأسترالية وجامعة أوكسفورد؛ كانعكاس لتميزها البحثي في مجال أبحاث السرطان والذي تطلب تعاون الجامعتين.
وأفادت المبتعثة الحربي؛ بأن المنحة أثمرت عن إنجازات بحثية متميزة سواء في الاطلاع على أحدث التطورات العلمية في مجال البحث، وكذلك تكوين علاقات تواصل مع قياديي البحث تم ترشيح بعضهم لجائزة نوبل لمرات عدة؛ الأمر الذي يعد إضافة كبيرة لمسيرتها العلمية، حيث إن هذه المنحة ستكون بداية انطلاقة جديدة لبحثها العلمي عند عودتها إلى أرض الوطن.
"الحربي" قدمت شكرها للوطن على الدعم اللامحدود في شتى المجالات لتسهيل رحلتها العلمية والبحثية؛ حيث أشادت ببرنامج الابتعاث الذي يهدف إلى تنمية الوطن بطاقات شبابية واعدة.
جدير بالذكر أنه تم الاحتفاء وتكريم المبتعثة منى الحربي؛ من قِبل الملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام عبدالرحمن خداوردي؛ خلال الحفل الطلابي الذي نظّمه نادي طلبة برزبن.
ولفت خداوردي؛ إلى تواتر إنجازات المبتعثات، واصفاً هذا التتويج بأنه يعكس قدرات المرأة السعودية وإنجازاتها محلياً وعالمياً، إضافةً إلى ولائها وحرصها على دفع عجلة التطوير والازدهار في الوطن.
، تميزت في أبحاث السرطان .. ملحقية أستراليا تحتفي بالمبتعثة "الحربي" ،
المصدر : الخليج 365
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