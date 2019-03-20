شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ خليص يستعرض خطة المحافظة المستقبلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

استقبل محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي أمس (الثلاثاء)، الرئيس التنفيذي للجنة السقاية والرفادة فهد منير القثامي، وعضوي اللجنة مصلح المحمادي، وإبراهيم بخيت، بحضور أعضاء اللجنة المشرفة على مبادرة محافظة خليص «درب الأنبياء لخدمة ضيوف الرحمن».

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المبادرة واللجنة ومناقشة مدى استفادة المبادرة من لجنة السقاية والرفادة، فيما أكد الحازمي أهمية المبادرة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وآلية العمل فيها، مستعرضًا خطة المحافظة القادمة والخطوات التي تسعى لها المحافظة لإنشاء جمعية خيرية باسم «درب الأنبياء» حتى تكون مبادرة مستدامة.

ورافق محافظ خليص أعضاء اللجنة إلى موقع مبادرة «درب الأنبياء» بمدينة غران، حيث اطلع لجنة السقاية والرفادة على آلية العمل ومكونات الشراكات الكبيرة التي ضمتها المبادرة.

وأعرب أعضاء لجنة السقاية والرفادة بمنطقة مكة المكرمة عن إعجابهم بما شاهدوه من أعمال في المبادرة، مثمنين جهود المحافظة والدوائر الحكومية ومجتمع خليص في العمل التطوعي وخدمة ضيوف الرحمن.