خادم الحرمين يوجه بإطلاق اسم محمد بن سلمان على الطريق الرابط بين «الملك خالد» و«الجنادرية»

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جدة - خالد شويل - محمد الأكلبي (الرياض) وجه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء اطلاعه على مشروع «المسار الرياضي» أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى التي أعلن عن إطلاقها أمس بتسمية الطريق الرابط بين طريق الملك خالد غرباً وطريق الجنادرية شرقاً، باسم «طريق الأمير محمد بن سلمان». وجه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء اطلاعه على مشروع «المسار الرياضي» أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى التي أعلن عن إطلاقها أمس بتسمية الطريق الرابط بين طريق الملك خالد غرباً وطريق الجنادرية شرقاً، باسم «طريق الأمير محمد بن سلمان». ويعد الطريق، أحد أهم طرق الرياض الحيوية، ويمتد بطول 30 كيلو مترا، ويقام على امتداده مشروع «المسار الرياضي» الذي يضم مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وركوب الخيل، ومجموعة متنوعة من المنشآت الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية والبيئية والمواقع الاستثمارية.



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