شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي: تنفيذ أعمال مشاريع الـ 86 ملياراً في النصف الثاني من 2019 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أن المشاريع الـ4 النوعية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقيمة 86 مليار ريال، من المقرر انطلاق أعمال تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الحالي 2019، وتشمل: «مشروع حديقة الملك سلمان»، و«مشروع الرياض الخضراء»، و«مشروع المسار الرياضي»، و«مشروع الرياض آرت».

وأكد القصبي أن مشاريع الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين تمثل نقلة نوعية في تحسين جودة الحياة بالعاصمة الرياض، وتأتي في إطار تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، وستوفر فرصا استثمارية واعدة أمام المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، بإجمالي استثمارات تقدّر قيمتها بنحو 50 مليار ريال، تشمل: مشاريع سكنية وفندقية ومكتبية وتعليمية وصحية ورياضية وترفيهية وتجارية. كما تخلق وظائف جديدة في مختلف القطاعات.