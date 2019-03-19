«المسار الرياضي».. نقلة نوعية لعوالم مختلفة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) يشكل مشروع «المسار الرياضي» الرابط بين وادي حنيفة غرب العاصمة ووادي السلي شرقها نقلة نوعية على كافة الأصعدة

يشكل مشروع «المسار الرياضي» الرابط بين وادي حنيفة غرب العاصمة ووادي السلي شرقها نقلة نوعية على كافة الأصعدة الرياضية والصحية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والبيئية، إذ يبلغ طوله 135 كيلو متراً، من بينها 85 كيلو متراً لمسارات الدراجات للهواة، و135 كيلو متراً لمسارات الدراجات للمحترفين، و123 كيلو متراً لمسارات الخيول، وممر آمن ومشجر للمشاة على طول المسار، إلى جانب مجموعة من البوابات والمحطات والاستراحات للدراجين والمتنزهين على طول امتداد المسار داخل المدينة. وفي وادي حنيفة ووادي السلي تقدم خدمات ترفيهية للدراجين والمتنزهين، وتحتوي على مقاه ومتاجر متنوعة. كما يضم المسار مسطحات خضراء ومناطق مفتوحة بمساحة تزيد على 3.5 مليون متر مربع، يتم تشجيرها بواسطة 120 ألف شجرة جديدة يتم ريّها بالمياه المعالجة بنسبة 100%، فضلا عن مجموعة من المعالم والأيقونات الفنية التي تنتشر على امتداد المسار.

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