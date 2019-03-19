الرياض: إطلاق 4 مشاريع كبرى بـ23 مليار دولار

أطلق خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، 4 مشروعات ضخمة في مدينة الرياض، تبلغ تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال (نحو 23 مليار دولار)، حسب ما قالت وكالة الأنباء السعودية.

وتشمل المشاريع مشروع حديقة الملك سلمان ومشروع الرياض الخضراء ومشروع المسار الرياضي ومشروع الرياض آرت.

واستمع العاهل السعودي أثناء اطلاعه على المعرض المقام بهذه المناسبة إلى شرح مفصل من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، حول هذه المشاريع الأربعة.

وتهدف المشاريع إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض 16 ضعفاً، عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم، وزارعة أكثر من 7 ملايين ونصف المليون شجرة في كافة أنحاء مدينة الرياض".

كما تهدف إلى تعزيز الجوانب الثقافية والفنية عبر إنشاء مجموعة من المتاحف والمسارح والمعارض وصالات السينما وأكاديميات الفنون، وتحويل مدينة الرياض إلى معرض مفتوح زاخر بالأعمال الإبداعية من خلال تنفيذ 1000 معلم وعمل فني من إبداعات فنانين محليين وعالميين.

Advertisements

وترمي إلى تشجيع السكان على ممارسة الرياضات المختلفة واتـباع أنماط صحية في الحياة عبر إنشاء مسار رياضي يربط شرق المدينة بغربها بطول 135 كيلومترا، يشتمل على مسارات مخصصة للدراجات الهوائية للهواة والمحترفين، وأخرى للخيول، بالإضافة إلى مسارات للمشاة، ومراكز رياضية وثقافية.

وتأتي هذه المشاريع الأربعة في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، ومن المتوقع أن تسهم في إيجاد 70 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات، وذلك بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز عربية".

كما ستوفر فرصا استثمارية واعدة أمام المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، بإجمالي استثمارات تقدّر قيمتها بنحو 50 مليار ريال، تشمل: مشاريع سكنية وفندقية ومكتبية وتعليمية وصحية ورياضية وترفيهية وتجارية.

ويجري حاليا استكمال إعداد الدراسات والتصاميم لهذه المشاريع التي من المقرر انطلاق أعمال تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الحالي 2019.