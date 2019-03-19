، التويجري: المشروعات التي أطلقها خادم الحرمين بالرياض تعدّ طموحاً كبيراً لسكان العاصمة ،

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أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن المشروعات الأربعة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين بمدينة الرياض بمبلغ 86 مليار ريال، تُعد احتفالاً كبيراً لمدينة الرياض.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030 تسعى إلى تطوير مدن المملكة لتصبح من أفضل المدن في العالم, مفيداً بأن تلك المشروعات تُعد طموحاً كبيراً ليس من ناحية المعيشة للسكان من مواطنين أو مقيمين، بل تحفز القطاع الخاص على الاستثمار, كما تمت بمواءمة كاملة مع الكثير من الجهات المعنية من هيئات ووزارات, بحيث تكون مدينة الرياض من أفضل المدن للإقامة والمعيشة.
وقال في تصريح صحفي: إن حديقة الملك سلمان التي ستقام على مساحة كبيرة جداً في مدينة الرياض تعطي بعداً بيئياً أفضل للمدينة, فيما ستوفر فرصاً استثمارية كبيرة جداً للقطاع الخاص, حيث تحتوي على تنوع كبير في مجال الفنون والمتاحف والآثار ومسارات المشي.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن تلك المشروعات الأربعة تعدّ من أفضل المشروعات التي تنمي الناتج المحلي وتحسّن ميزان المدفوعات، كما تجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية, مهنئاً القيادة الرشيدة وأهالي الرياض على تلك المشروعات الجبارة، واصفاً المستقبل القادم بالأفضل بمشيئة الله.
التويجري: المشروعات التي أطلقها خادم الحرمين بالرياض تعدّ طموحاً كبيراً لسكان العاصمةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-19
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن المشروعات الأربعة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين بمدينة الرياض بمبلغ 86 مليار ريال، تُعد احتفالاً كبيراً لمدينة الرياض.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030 تسعى إلى تطوير مدن المملكة لتصبح من أفضل المدن في العالم, مفيداً بأن تلك المشروعات تُعد طموحاً كبيراً ليس من ناحية المعيشة للسكان من مواطنين أو مقيمين، بل تحفز القطاع الخاص على الاستثمار, كما تمت بمواءمة كاملة مع الكثير من الجهات المعنية من هيئات ووزارات, بحيث تكون مدينة الرياض من أفضل المدن للإقامة والمعيشة.
وقال في تصريح صحفي: إن حديقة الملك سلمان التي ستقام على مساحة كبيرة جداً في مدينة الرياض تعطي بعداً بيئياً أفضل للمدينة, فيما ستوفر فرصاً استثمارية كبيرة جداً للقطاع الخاص, حيث تحتوي على تنوع كبير في مجال الفنون والمتاحف والآثار ومسارات المشي.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن تلك المشروعات الأربعة تعدّ من أفضل المشروعات التي تنمي الناتج المحلي وتحسّن ميزان المدفوعات، كما تجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية, مهنئاً القيادة الرشيدة وأهالي الرياض على تلك المشروعات الجبارة، واصفاً المستقبل القادم بالأفضل بمشيئة الله.
19 مارس 2019 - 12 رجب 1440
08:27 PM
قال إنها تحفز القطاع الخاص وتنمي الناتج المحلي
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن المشروعات الأربعة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين بمدينة الرياض بمبلغ 86 مليار ريال، تُعد احتفالاً كبيراً لمدينة الرياض.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030 تسعى إلى تطوير مدن المملكة لتصبح من أفضل المدن في العالم, مفيداً بأن تلك المشروعات تُعد طموحاً كبيراً ليس من ناحية المعيشة للسكان من مواطنين أو مقيمين، بل تحفز القطاع الخاص على الاستثمار, كما تمت بمواءمة كاملة مع الكثير من الجهات المعنية من هيئات ووزارات, بحيث تكون مدينة الرياض من أفضل المدن للإقامة والمعيشة.
وقال في تصريح صحفي: إن حديقة الملك سلمان التي ستقام على مساحة كبيرة جداً في مدينة الرياض تعطي بعداً بيئياً أفضل للمدينة, فيما ستوفر فرصاً استثمارية كبيرة جداً للقطاع الخاص, حيث تحتوي على تنوع كبير في مجال الفنون والمتاحف والآثار ومسارات المشي.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن تلك المشروعات الأربعة تعدّ من أفضل المشروعات التي تنمي الناتج المحلي وتحسّن ميزان المدفوعات، كما تجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية, مهنئاً القيادة الرشيدة وأهالي الرياض على تلك المشروعات الجبارة، واصفاً المستقبل القادم بالأفضل بمشيئة الله.
، التويجري: المشروعات التي أطلقها خادم الحرمين بالرياض تعدّ طموحاً كبيراً لسكان العاصمة ،
المصدر : الخليج 365
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