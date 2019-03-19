بالفيديو.. خادم الحرمين يفتتح 4 مشروعات كبرى بالرياض بتكلفة 86 مليار ريال

أطلق خادم الحرمين الشريفين، اليوم الثلاثاء، أربعة مشروعات نوعية كبرى بـ 86 مليار ريال في مدينة الرياض.

واستمع خادم الحرمين الشريفين إلى شرح مفصل من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حول هذه المشروعات الأربعة التي تقوم عليها لجنة المشاريع الكبرى، برئاسة ولي العهد.

والمشاريع الأربعة هي: حديقة الملك سلمان، والرياض الخضراء، والمسار الرياضي، والرياض آرت، وتأتي هذه المشروعات الأربعة في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومن المتوقع أن تسهم في إيجاد 70 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وتهدف المشروعات لتحويل مدينة الرياض إلى معرض مفتوح زاخر بالأعمال الإبداعية من خلال تنفيذ 1000 معلم وعمل فني من إبداعات فنانين محليين وعالميين.

Advertisements

كما تهدف المشروعات الأربعة إلى تعزيز الجوانب الثقافية والفنية عبر إنشاء مجموعة من المتاحف والمسارح والمعارض وصالات السينما وأكاديميات الفنون.

وتهدف أيضًا إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض 16 ضعفًا، عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم، وزارعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في كافة أنحاء مدينة الرياض.

وتعد حديقة الملك سلمان، أكبر حدائق المدن في العالم بمساحة 13.4 كيلو متر مربع وتقام في أرض قاعدة الملك سلمان الجوية (مطار الرياض القديم)، وتتميز بموقعها المحوري الذي يتوسط مدينة الرياض.

بينما يمتد مشروع المسار الرياضي بطول 135 كيلو مترًا، مخترقًا مدينة الرياض، ليربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها.

ويهدف مشروع الرياض آرت إلى تحويل الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك بتنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، لتشكّل أكبر مشروعات فن الأماكن العامة في العالم.