السعودية اليوم / توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة نايف والمديرية العامة للسجون



الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

وقعت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية صباح اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019م مذكرة تفاهم مع المديرية العامة للسجون بالمملكة بغرض تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك .

وقام بتوقيع المذكرة بمقر الجامعة معالي الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية واللواء محمد بن علي الأسمري مدير عام السجون.

وتتضمن المذكرة جملة من البنود المهمة منها : تطوير التعاون في مجالات التدريب، والمشاركة في المناشط العلمية التي ينظمها كل من الطرفين، وتبادل الإصدارات والدوريات العلمية، وتبادل الخبرات والاستشارات العلمية.

وفي بداية حفل التوقيع ألقى معالي الدكتور عبد المجيد البنيان كلمة رحب فيها بمدير عام السجون والحضور في بيت الخبرة الأمنية العربية الذي أسهم في تحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل، وأوضح معاليه أن رؤية الجامعة الجديدة في إطار خطتها الإستراتيجية هي التميز في التدريب والعلوم والدراسات الأمنية عربيًّا وعالميًّا لإعداد قيادات أمنية متميزة تلبي احتياجات المجتمع العربي بمفهوم الأمن الشامل، بما يجعل الجامعة خياراً عربيًّا أول في مجالات التدريب والبحث العلمي الأمني.

وأكد معاليه أن هذه الاتفاقية ستسهم في تطوير التعاون الإستراتيجي القائم بين جامعة نايف والمديرية العامة للسجون،واختتم معاليه كلمته بتأكيد أن كل ما حققته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من إنجازات في مجال تخصصها ما كان ليتم لولا توفيق الله تعالى ثم الدعم الكريم من دولة المقر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

من جهته أوضح مدير عام السجون أن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقاً من حرص المديرية العامة للسجون وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على تعزيز الجانب العلمي والتدريبي وتطوير التعاون بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق الأهداف المشتركة.

وأبان أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعد من الجامعات العربية الرائدة في العلوم الأمنية والدراسات الإستراتيجية وتسهم في تطوير أداء أجهزة الأمن العربية، وهي الخيار التدريبي الرئيس للمديرية العامة للسجون. مؤكدًا أن المديرية العامة للسجون وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعملان على إيجاد مسارات تدريبية جديدة تتوافق وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية لتطوير الأداء وإحداث نقلة نوعية في عمل السجون.

وأشار إلى أن هذه المذكرة هي تأطير لتعاون قائم بين الجانبين، حيث نظمت العديد من المناشط المشتركة وحاليًّا تنفذ الجامعة دورات تدريبية لصالح السجون خارج دولة المقر.

// انتهى //

19:37ت م

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الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسوقعت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية صباح اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019م مذكرة تفاهم مع المديرية العامة للسجون بالمملكة بغرض تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك .وقام بتوقيع المذكرة بمقر الجامعة معالي الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية واللواء محمد بن علي الأسمري مدير عام السجون.وتتضمن المذكرة جملة من البنود المهمة منها : تطوير التعاون في مجالات التدريب، والمشاركة في المناشط العلمية التي ينظمها كل من الطرفين، وتبادل الإصدارات والدوريات العلمية، وتبادل الخبرات والاستشارات العلمية.وفي بداية حفل التوقيع ألقى معالي الدكتور عبد المجيد البنيان كلمة رحب فيها بمدير عام السجون والحضور في بيت الخبرة الأمنية العربية الذي أسهم في تحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل، وأوضح معاليه أن رؤية الجامعة الجديدة في إطار خطتها الإستراتيجية هي التميز في التدريب والعلوم والدراسات الأمنية عربيًّا وعالميًّا لإعداد قيادات أمنية متميزة تلبي احتياجات المجتمع العربي بمفهوم الأمن الشامل، بما يجعل الجامعة خياراً عربيًّا أول في مجالات التدريب والبحث العلمي الأمني.وأكد معاليه أن هذه الاتفاقية ستسهم في تطوير التعاون الإستراتيجي القائم بين جامعة نايف والمديرية العامة للسجون،واختتم معاليه كلمته بتأكيد أن كل ما حققته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من إنجازات في مجال تخصصها ما كان ليتم لولا توفيق الله تعالى ثم الدعم الكريم من دولة المقر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـــ حفظهما الله ـــ والرعاية الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة، يؤازره في ذلك إخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب .من جهته أوضح مدير عام السجون أن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقاً من حرص المديرية العامة للسجون وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على تعزيز الجانب العلمي والتدريبي وتطوير التعاون بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق الأهداف المشتركة.وأبان أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعد من الجامعات العربية الرائدة في العلوم الأمنية والدراسات الإستراتيجية وتسهم في تطوير أداء أجهزة الأمن العربية، وهي الخيار التدريبي الرئيس للمديرية العامة للسجون. مؤكدًا أن المديرية العامة للسجون وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعملان على إيجاد مسارات تدريبية جديدة تتوافق وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية لتطوير الأداء وإحداث نقلة نوعية في عمل السجون.وأشار إلى أن هذه المذكرة هي تأطير لتعاون قائم بين الجانبين، حيث نظمت العديد من المناشط المشتركة وحاليًّا تنفذ الجامعة دورات تدريبية لصالح السجون خارج دولة المقر.// انتهى //19:37ت م0289

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