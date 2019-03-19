السعودية اليوم / سفير المملكة في مصر يستقبل وفد الاتحاد العالمي للكشاف المسلم



القاهرة 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي بمقر السفارة اليوم، وفد الاتحاد العالمي للكشاف المسلم برئاسة الأمين العام للاتحاد الدكتور زهير حسين غنيم وعددًا من ممثلي الجامعات

واستمع السفير نقلي خلال اللقاء لعرض موجز عن أنشطة الاتحاد العالمي للكشاف المسلم، وأبرز ما تضمنه الملتقى العالمي للموهوبين والمتفوقين بالقاهرة من محاور ومناقشات.

كما قدم ممثلو الجامعات السعودية الممثلة في جامعة الملك سعود وجامعة الحدود الشمالية وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز والجامعة الإسلامية وجامعة المجمعة عرضًا حول مشاركة طلابها الموهوبين في الملتقى والنتائج والجوائز التي حصلوا عليها.

وحث السفير أسامة نقلي ممثلي الجامعات السعودية على المشاركة الفاعلة في مثل هذه الملتقيات التي تبرز مواهب الشباب السعودي في مختلف المجالات في ظل الدعم غير المحدود الذي يلقاه الشباب من القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وقدم الوفد وممثلو الجامعات دروعًا تذكارية لسفير المملكة في مصر، معربين عن شكرهم وتقديرهم لما قدم لهم من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

حضر اللقاء الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين الدكتور خالد النامي وعدد من طلاب الجامعات المشاركين.

// انتهى //

18:27ت م

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القاهرة 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي بمقر السفارة اليوم، وفد الاتحاد العالمي للكشاف المسلم برئاسة الأمين العام للاتحاد الدكتور زهير حسين غنيم وعددًا من ممثلي الجامعات السعودية المشاركين في الملتقى العالمي للموهوبين والمتفوقين بالقاهرة.واستمع السفير نقلي خلال اللقاء لعرض موجز عن أنشطة الاتحاد العالمي للكشاف المسلم، وأبرز ما تضمنه الملتقى العالمي للموهوبين والمتفوقين بالقاهرة من محاور ومناقشات.كما قدم ممثلو الجامعات السعودية الممثلة في جامعة الملك سعود وجامعة الحدود الشمالية وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز والجامعة الإسلامية وجامعة المجمعة عرضًا حول مشاركة طلابها الموهوبين في الملتقى والنتائج والجوائز التي حصلوا عليها.وحث السفير أسامة نقلي ممثلي الجامعات السعودية على المشاركة الفاعلة في مثل هذه الملتقيات التي تبرز مواهب الشباب السعودي في مختلف المجالات في ظل الدعم غير المحدود الذي يلقاه الشباب من القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.وقدم الوفد وممثلو الجامعات دروعًا تذكارية لسفير المملكة في مصر، معربين عن شكرهم وتقديرهم لما قدم لهم من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.حضر اللقاء الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين الدكتور خالد النامي وعدد من طلاب الجامعات المشاركين.// انتهى //18:27ت م0264

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