السعودية اليوم / تدشين مقر خدمة العملاء في بلدية أشواق بمنطقة تبوك



تبوك 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

دشنت بلدية أشواق التابع لمنطقة تبوك، أمس مقر خدمة العملاء والذي يهدف إلى التواصل مع المستفيدين من الخدمات التي تقدمها البلدية ، بحضور رئيس البلدية سعيد خليل السعيد ورئيس المجلس البلدي عيد بن فريج الحويطي .

وأوضح السعيد أن مركز خدمة العملاء يقدم عددا من الخدمات ومنها إصدار وتجديد وشطب الرخص الفنية والمهنية، إضافة لاستقبال الاقتراحات التي يقدمها المواطن بالمركز وفي المراكز التي تعمل في نطاق مهام البلدية.

ولفت إلى أن تدشين المقر يأتي تماشياً مع توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية لتقديم كافة التسهيلات والاستفادة من البرامج المطروحة عبر منصة بلدي، وسعياً منها لتطوير آلية العمل وذلك من أجل التيسير على المراجعين الإجراءات وتزويدهم بالأنظمة واللوائح والتعليمات بكل سهولة واطلاعهم على سير ومراحل المشروعات التي تنفذ بالمركز.

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18:12ت م

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