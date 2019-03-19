السعودية اليوم / سمو ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية



الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة، ومنها العرض المقدم من وزارة الثقافة في شأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للثقافة ( المحدّثة )، وذلك في ضوء ما أبدي حيالها من نقاش حيال اجتماع المجلس بتاريخ 26 / 6 / 1440هـ.

واطلع المجلس على الوضع الحالي لقطاع الثقافة والهوية الوطنية، وحوكمة الجهات والقطاعات الفرعية، ومحفظة المبادرات الثقافية، إضافة إلى الدعم المطلوب لإنجازها.

// انتهى //

18:07ت م

0252



الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة، ومنها العرض المقدم من وزارة الثقافة في شأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للثقافة ( المحدّثة )، وذلك في ضوء ما أبدي حيالها من نقاش حيال اجتماع المجلس بتاريخ 26 / 6 / 1440هـ.واطلع المجلس على الوضع الحالي لقطاع الثقافة والهوية الوطنية، وحوكمة الجهات والقطاعات الفرعية، ومحفظة المبادرات الثقافية، إضافة إلى الدعم المطلوب لإنجازها.// انتهى //18:07ت م0252

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