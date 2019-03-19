السعودية اليوم / وكيل وزارة الإعلام الفلسطيني يلتقي ممثل منظمة التعاون الإسلامي



رام الله 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

التقى وكيل وزارة الإعلام الفلسطيني يوسف المحمود اليوم في رام الله، ممثل منظمة التعاون الإسلامي السفير أحمد الرويضي، وبحث معه سبل تفعيل قرارات اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية في منظمة التعاون الإسلامي الأخيرة حول القدس.

وتم خلال اللقاء تفعيل البند السابع الخاص بتعزيز التنسيق مع لجنة القدس ووزارة الإعلام في فلسطين لعقد ندوات حول القدس والاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الاقصى وجميع المقدسات في جميع العواصم الاسلامية، والبند الثامن المتعلق بقرارات اللجنة التي اعتمدت في اجتماعها الأخير والخاصة بتكثيف الإنتاج الإعلامي وتبادل البرامج الإعلامية بين الدول الأعضاء، واعتمدت آليات للعمل الاعلامي المشترك.

وأشاد المحمود بالدور الذي تقوم به المنظمة بما يتعلق بالمدينة المقدسة في ظل ما تتعرض له من أسرلة واستعمار، وفي إطار التحضيرات التي تقوم بها مؤسسات دولة فلسطين وعلى رأسها وزارتي الإعلام والثقافة لإطلاق فعاليات "القدس عاصمة الثقافة الاسلامية" الشهر القادم.

وطالب بضرورة تفعيل القرارات التي تبنتها المنظمة في اجتماعاتها وخاصة ما تعلق منها بتكثيف إنتاج المواد الإعلامية والتبادل الإعلامي وعقد الندوات الخاصة بالقدس لمواجهة حالة الاستلاب والتفريغ والإحلال.

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18:06ت م

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