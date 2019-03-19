المستندات المطلوبة لتسجيل المتزوجة من أجنبي في حساب المواطن

2019-03-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد برنامج حساب متابعات الخليج 365 التذكير بخطوات التسجيل والمستندات المطلوبة بالنسبة للسعوديات المتزوجات من أجانب.

وقالت خدمة العملاء ردا على استفسار مواطنة بهذا الخصوص : بإمكان الزوجة السعودية التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج والأبناء كتابعين، ولا بد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية، وأيضاً شريحة حديثة من الأحوال المدنية تثبت الزواج من غير سعودي.

وأضافت أنه في حال لم تتوفر هذه المستندات يتم رفع عقد النكاح.

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ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.