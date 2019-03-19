موعد صرف حساب المواطن دفعة أبريل 2019 بالهجري والميلادي

نحن فى “نجوم مصرية” ندرك تماماً أهمية حساب المواطن الآن لكل مواطن سعودى، فقد تم إطلاق هذا البرنامج بهدف مساعدة الطبقات الوسطى فى المملكة العربية السعودية على تحمل الأعباء الإقتصادية التي قد تنتج نتيجة إنطلاق المملكة في تطبيق رؤيتها إلى 2030 عن طريق حزمة من الإصلاحات الإقتصادية الهامة، والتى سوف تساعد فى نقل المملكة لتكون ضمن صفوف أكبر الدول الإقتصادية فى العالم، ونحن ننشر لكم خلال هذا المقال موعد صرف حساب المواطن شهرياً وكافة التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج، فإلى نص المقال.

موعد صرف حساب المواطن

كان قد صرح برنامج حساب المواطن عبر قناته الرسمية للتواصل الإجتماعى على موقع “تويتر” أنه قد تم تخصيص يوم العاشر من كل شهر ميلادي وما يوافقه في التقويم الهجري ليكون موعد نزول حساب المواطن شهرياً، وفي ذاك الوقت هذا التوقيت هو نفسه الموعد المخصص لكل مواطن مستفيد ليسجل ليحصل على الدعم المقدم من البرنامج الشهر التالى.

رابط الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن

نوضح لكم رابط الموقع الرسمى لبرنامج حساب المواطن حتى تتمكنوا من الدخول للموقع والتسجيل في البرنامج، وأيضاً يُمكنك معرفة حالة الطلب الذى قدمته هل مُستفى للشروط أم لا، كما يوفر الموقع استخدام حاسبة حساب المواطن، وخدمات أخرى مثل تقديم الإعتراض على قيمة الدعم المستحقة وغيرها من الخدمات.

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