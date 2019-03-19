تحقيقًا لرؤية الأمير محمد بن سلمان… 71 مليار ريال عائدات مشروع الرياض الخضراء

2019-03-19

متابعات الخليج 365 _ الرياض

تمثل مشاريع الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم خطوة استراتيجية تمت بإشراف مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – في سبيل تطوير مدينة الرياض حيث التنوع في المشاريع الإنتاجية والخدمية والارتقاء بالمستوى المعيشي الصحي للمواطن وخلق فرص العمل للشباب.

ومن بين هذه المشروعات مشروع الرياض الخضراء الذي يشتمل على زراعة 7.5 مليون شجرة في كافة أنحاء المدينة، منها تشجير 3330 حديقة، و43 متنزها، و1100 كيلو متر من الأحزمة الخضراء، و272 كيلو مترًا من الأودية، و16400 كيلو متر من الطرق، فضلاً عن آلاف المساجد، والمدارس، والجامعات، والمنشآت الحكومية.

كما يوفر مشروع “الرياض الخضراء” مياه الري من خلال إنشاء شبكة جديدة للمياه المعالجة تسهم في رفع معدل استغلالها إلى واحد مليون متر مكعب يوميًا.

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-ويستخدم مشروع الرياض الخضراء 72 نوعًا مختارًا من الأشجار المحلية الملائمة لبيئة العاصمة كما سيعمل على تحديث التشريعات العمرانية في العاصمة ويضيف ضوابط لتعزيز التشجير في أرجائها كافة.

مشروع “الرياض الخضراء” يعزز من تشجير الأرصفة الجانبية للطرق والشوارع مما يسهم في توفير بيئة مواتية تشجع على المشي ويرفع مساحة المسطحات الخضراء في العاصمة إلى 545 كيلو مترًا مربعًا، ويزيد نصيب الفرد منها إلى 28 مترًا مربعًا.

ويساعد مشروع “الرياض الخضراء” في خفض درجات الحرارة وتحسين جودة الهواء من خلال زيادة نسبة الأكسجين والرطوبة، والحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتقليص نسبة الغبار كما يساعد على خفض استهلاك الطاقة بمعدل 650 جيجا واط/ساعة خلال السنة عبر تشجيع مبادئ المباني الخضراء في بناء الأسقف والجدران.

ويزيد مشروع “الرياض الخضراء” قوة العاصمة على استيعاب مياه الأمطار والحد من آثار الفيضانات، والحفاظ على المناطق الطبيعية وزيادة التنوع الأحيائي وسيؤدي إلى تحسين مؤشرات جودة الحياة في العاصمة عبر تعزيز النواحي الجمالية وتشجيع السكان على ممارسة أنماط التنقل الصحية.

وأخيرا يسهم مشروع “الرياض الخضراء” في تحقيق عائد اقتصادي للعاصمة بنحو 71 مليار ريال عام 2030 عبر تقليص نفقات الرعاية الصحية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه ويطلق فرصًا استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص في مجالات البستنة، والتشجير، وتصميم وتنسيق الحدائق، وأعمال الري وحقق عددا من أهداف رؤية 2030 بتحقيق الاستدامة البيئية، وبناء مجتمع حيوي، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية للرياض.