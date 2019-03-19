نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط من أكثر ما يشغل بال المواطن السعودي سواء كان طالب أو ولي أمر، نظام نور هو عبارة عن نظام وضعته المملكة العربية السعودية، وهذا النظام له أهمية كبيرة سواء بالنسبة للطلاب أو أولياء الأمور أو المعلمين، حيث يستطيع الطلاب الحصول على نتائجهم من خلاله. كما يمكن لأولياء الأمور تسجيل الطلاب المستجدين من خلاله، وكل ذلك يتم إلكترونياً دون الإضطرار للذهاب إلى المدرسة.

نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

يعتبر نظام نور هو أيسر الطرق وأسهلها للحصول علي نتائج الطلاب، من خلال القيام بعدد من الخطوات وهي:-

أولًا يتم تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنظام نور عبر الضغط على اسم الموقع.

بعد ذلك تظهر شاشة مكتوب بها رقم الهوية، وهنا يجب على المستخدم إدخال رقم الهوية في الخانة المخصصة له.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة درجات الطالب.

سيلاحظ ظهور درجات الطالب للفصل الدراسي الأول.

وقد إستطاع طلاب المرحلة الإبتدائية بالمملكة، الحصول علي نتائج الفصل الدراسي الأول بكل سهولة عبر موقع نور، إلا أن طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية سادت بينهم حالة من الترقب والقلق بعد تأخر إعلان نتائجهم برقم الهوية عبر نظام نور للنتائج، وقد أكدت وزارة التعليم السعودية أنه بمجرد الإنتهاء من تصحيح أوراق الطلبة والطالبات، وإعتماد النتائج سيتم رفعها عبر موقع نظام نور.

طريقة تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور

قامت وزارة التعليم السعودية بوضع خطة زمنية لتسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الإبتدائي، وذلك من خلال نظام نور، حيث يستقبل الموقع الإلكتروني الطلبات الخاصة بتسجيل الطلاب السعوديين ممن أكملوا 6 سنوات أو أقل بـ 90 يوماً حتي تاريخ الميلاد 25 ربيع الأول، في مدارس تحفيظ القرآن التي بها مفاضلة.