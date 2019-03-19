شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل «المسار الرياضي» في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وادي حنيفة في غرب المدينة بوادي السلي في شرقها، ومعتمداً على 8 مكونات رئيسية، تشمل منطقة وادي حنيفة، ومنطقة الفنون، ومنطقة وادي اليسن، والمنطقة الترفيهية، والمنطقة الرياضية ، والمنطقة البيئية، ومنطقة وادي السلي، ومنطقة متنزه الكثبان الرملية، سيتيح «المسار الرياضي» في مدينة الرياض، مسارات آمنة مشجرة للمشاة بامتداد المشروع ومسارات للدراجات الهوائية للمحترفين والهواة ولركوب الخيل، إضافة إلى خدمات ترفيهية وثقافية وفنية ورياضية وبيئة أخرى.

ويشمل مشروع «المسار الرياضي» على منطقة رياضية تمتد بطول 5 كيلو متر تجمع في جنباتها 60 موقعًا تضم 16ملعب كرة قدم، و18 ملعبًا مغطى، و12 ملعبًا للسلة والطائرة والتنس، وساحة تزلج.

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وستضم المنطقة الرياضية بالمشروع تضم برجًا رياضيًا يحتوي على ملاعب للرجال والنساء مخصصة للتدريب واللعب بمختلف الرياضات، إضافة إلى مجموعة من المرافق والخدمات العامة، من بينها مساجد ومراكز أمنية وصحية واجتماعية ومواقف سيارات تتوزع على أجزائها

ومن المنتظر أن يطرح «المسار الرياضي» العديد من الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال في القطاعات المختلفة عبر ثلاث مراحل تنتهي في عام 2027.

ويشمل مشروع «المسار الرياضي» منطقة للفنون بطول 3 كيلو متر تحتوي على مدارس، ومتاحف ومكتبات، واستديوهات، وساحات للعروض، ومنتديات فنية، وقاعات للمحاضرات، ومناطق استثمارية.