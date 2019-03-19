، وزير الثقافة يزور معرض الرياض الدولي للكتاب ويتجول بجناح البحرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - تفقد عدداً من دور النشر السعودية والعربية والأجنبية والأجنحة المشاركة

زار وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، معرض الرياض الدولي للكتاب، اليوم، إذ استهلّ زيارته بجناح ضيف الشرف للمعرض مملكة البحرين الشقيقة، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين الرياض والمنامة في الأصعدة كافة، إذ إن الشراكة الثقافية بين المملكتين أخذت بعداً عميقاً من التشارك المعرفي والإنتاج الإبداعي.

وتجول الأمير بدر بن عبدالله، في جنبات المعرض، وزار عدداً من دور النشر السعودية والعربية والأجنبية والأجنحة المشاركة، كما زار جناح الطفل بالمعرض، مؤكداً أهمية الاهتمام بالناشئة حيث إنهم بناة المستقبل للثقافة السعودية.

وأكد وزير الثقافة، في حديثه مع ناشري الدور أهمية الكتاب في تاريخ وحضارة الأمم، لافتاً إلى أن القراءة واكتساب المعرفة مع العمل بها كفيلة بتعزيز الوعي الحضاري وبناء الأمم.

وشدد على أهمية "معرض الرياض الدولي للكتاب" في خارطة معارض الكتب في العالم العربي، موضحاً أن "طموحنا في وزارة الثقافة لا حد له"، وأن الوزارة ستسعى للوصول بالمعرض إلى العالمية.

ولفت إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - يؤكدان دوماً أهمية الثقافة والحركة المعرفية، ما يعكس اهتمامهما بالقطاع الثقافي في المملكة.

وأضاف أن رؤية المملكة 2030، عدت الثقافة جزءًا جوهرياً من برنامج جودة الحياة، "وهنا دلالة كبيرة على أهمية الثقافة والمعرفة في جدول أعمال رؤية المملكة الطموحة".

وختم وزير الثقافة تصريحه بالتأكيد على دعم الوزارة للإنتاج الإبداعي بأنواعه كافة، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة ستشرف على معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته القادمة.