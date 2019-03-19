، ورشة لنشر الوعي الوثائقي بجامعة شقراء ،

محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

أقامت وكالة جامعة شقراء للتطوير والجودة ممثلة بمركز الوثائق والمحفوظات بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات التابع للديوان الملكي ورشة عمل بعنوان (نشر الوعي الوثائقي)، وذلك بمركز التدريب بوكالة الجامعة للتطوير والجودة.

افتتح الورشة مدير مركز الوثائق والمحفوظات بالجامعة، أحمد محمد السعدي، والتي رحب خلالها بكل من عبدالمحسن بن هداب الهداب، مدير الإدارة العامة لاستقبال وتنظيم الوثائق بالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وحسام بن عبدالرحمن السياري.

وتحدث عبدالمحسن عن أهمية الوثائق وأنظمة المركز، وكذلك عن الوثائق السرية والعقوبات المترتبة على إفشاء الوثائق السرية، وكذلك تحدث عن الوثائق التخصصية وكيفية إعداد قوائم الوثائق التخصصية وغيرها، وفتح النقاش والتطبيقات العملية من خلال الحضور، حيث حضر الورشة من جميع إدارات الجامعة والكليات والعمادات المساندة. وفِي نهاية الورشة تم التقاط الصور التذكارية.

وقام وكيل الجامعة للتطوير والجودة، الدكتور سعد بن أحمد الزهراني، وبحضور المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام، عميد القبول والتسجيل عضو للجنة الدائمة للوثائق والمحفوظات، الدكتور محمد بن سعد اليحيى، ومدير مركز الوثايق والمحفوظات بالجامعة، أحمد محمد السعدي بتكريم مدير الإدارة العامة لاستقبال وتنظيم الوثائق بالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، عبدالمحسن بن هداب الهداب، وكذلك حسام بن عبدالرحمن السياري على جهودهم المقدمة في الورشة والإعداد لها.