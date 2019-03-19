شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب سواحل كامتشاتكا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل
وقال ممثل الخدمة: "إن الحادث الزلزالي كان مركزه على عمق نحو 40 كيلومترًا، وعلى بعد 196 كيلومترًا شمال شرق بتروبافلوفسك كامتشاتسكي".
من جهته، أفاد المدير الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ الروسية، أنه لا توجد إصابات أو دمار نتيجة هذا الزلزال، كما لم يُعلن عن خطر حدوث موجات مد تسونامي.
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