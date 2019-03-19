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زلزال يضرب سواحل كامتشاتكا في روسيا

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وقع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، قبالة سواحل كامتشاتكا في روسيا، حسبما أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم.

وقال ممثل الخدمة: "إن الحادث الزلزالي كان مركزه على عمق نحو 40 كيلومترًا، وعلى بعد 196 كيلومترًا شمال شرق بتروبافلوفسك كامتشاتسكي".

من جهته، أفاد المدير الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ الروسية، أنه لا توجد إصابات أو دمار نتيجة هذا الزلزال، كما لم يُعلن عن خطر حدوث موجات مد تسونامي.


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