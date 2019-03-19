فیدیو.. شرطة الریاض تداھم موقعاً لتزویر شرائح الاتصالات

2019-03-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفذت الحملة الأمنیة المشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بشرطة منطقة الرياض حملة مداھمة على موقع يُستخدم لتزوير شرائح الاتصالات تديره عمالة مخالفة.

وبث حساب “السناب الأمني” مقطع فیديو لقوات الأمن تداھم الموقع الذي يقوم علیه ثلاثة من العمالة المخالفة.

وتم ضبط كمیات من بطاقات الاتصال لمختلف الشركات المشغلة بالمملكة، وأجھزة للتبصیم، وحواسب، وجوالات، إضافة إلى بصمات جاھزة لأشخاص يتم استخدامھا عدة مرات في استخراج الشرائح.

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وقامت الفرق الأمنیة بضبط الأشخاص المخالفین وإيقافھم لاتخاذ الإجراءات النظامیة بحقھم.

من جھة أخرى، نفذت الحملة عملیة مداھمة للموقع لتخزين وترويج الخمور في الرياض وأطاحت بعمالة مخالفة تقوم علیه.