طالب ثانوي يسدد طعنة بـ سكين لوكيل مدرسته في تبوك

اعتدى طالب بمدرسة ثانوية في هجر تبوك، على وكيل مدرسته، بواسطة “سكين”؛ الأمر الذي تسبب في قطع أوتار يده، وتنويمه بمستشفى الملك خالد في تبوك.

وبدأت الحادثة بعد أن خرج الطالب صباح أمس الاثنين، من المدرسة بعد نقاش بينه وبين أحد المعلمين بسبب فوضى أثارها داخل الصف أثناء شرح المعلم، بحسب “سبق”.

واستدعى معلم المادة وكيل المدرسة دخل الطالب بنقاش معهما، وخرج من المدرسة، وعاد بعد فترة وجيزة برفقة والده الذي تهجم لفظيًّا هو الآخر على المعلمَين.

وبعد ذلك، قام الطالب بتوجيه سلاح أبيض عبارة عن سكين، كان يخفيها معه، نحو صدر وكيل المدرسة، وسدد له طعنة، وأثناء محاولة الوكيل تفاديها استقرت بيده.

هذا؛ وتم نُقل الوكيل المصاب إلى مستشفى قريب من المدرسة قبل أن ينقل إلى مستشفى الملك خالد؛ إذ تقرر أن تجرى له عملية جراحية غدًا بسبب القطع الذي أحدثته الطعنات.

من جانبه، علق المتحدث الرسمي باسم تعليم تبوك علي القرني، على الحادثة بالتأكيد على أنه تم تشكيل لجنة بتوجيه من مدير التعليم، ستتولى المتابعة والتحقيق في القضية”.

وأضاف “القرني”: أن اللجنة المشكلة ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه ما حدث، فيما تم تحويل القضية مباشرة في جانبها الأمني إلى شرطة المنطقة.