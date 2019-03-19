بالصور: التجارة تضبط 4.6 مليون مبيد حشري مغشوش في فيلا بمكة

باشرت وزارة التجارة والاستثمار أمس الإثنين بلاغاً وردها في موقع “تويتر”، بخصوص فيلا سكنية في مكة المكرمة تستغلها عمالة مخالفة لتصنيع المبيدات الحشرية. وأوضحت الوزارة أنها ضبطت خلال مباشرتها البلاغ 4.6 مليون منتج مبيد حشري مغشوش، إضافة إلى 50 ألف قطعة تحمل شعارات مقلّدة لأندية سعودية.

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