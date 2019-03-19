ساعة أبل ترصد مشاكل القلب

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أظهرت بيانات دراسة مولتها شركة أبل الأمريكية، أن ساعة أبل قادرة على رصد اضطراب نبض القلب البشري الذي قد يستلزم مراقبة أكبر لاحتمال ارتباطه بمشاكل أخرى في القلب. وأظهرت الدراسة الضخمة الدور المحتمل للأجهزة التكنولوجية بقطاع الرعاية الصحية في المستقبل.
ويأمل باحثون أن تساعد التكنولوجيا في الرصد المبكر للرجفان الأذيني، وهو أكثر أشكال اضطراب نبض القلب شيوعًا. وتزيد احتمالات تعرض المصابين به إلى الإصابة بجلطات بواقع خمسة أضعاف مقارنة بغيرهم.
وعرضت نتائج أكبر دراسة لمراقبة ورصد الرجفان الأذيني، وشملت أكثر من 400 ألف مستخدم لساعة أبل السبت الماضي في اجتماع الكلية الأمريكية لطب القلب بمدينة نيو أورليانز الأمريكية.
ومن بين المشاركين تلقى 0.5 في المائة منهم أو نحو ألفي مشارك إخطارًا بوجود اضطراب في نبض القلب، وجرى إرسال أجهزة لرسم القلب لهذه المجموعة لرصد أي حالات من مرض الرجفان أذيني.
وقال الباحثون: إنه تبين إصابة ثلث هذه المجموعة بالرجفان الأذيني بعد الاستعانة بأجهزة رسم القلب..، وأظهرت البيانات أن نحو 84 في المائة من إخطارات النبض المضطرب تأكد لاحقًا أنها ترتبط بإصابات بالرجفان الأذيني.
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