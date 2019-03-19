:

.

أعلنت غرفة الزلفي (مركز التدريب والتطوير) توفر وظيفة نسائية شاغرة في تخصص التسويق..، واشترطت الغرفة التفرغ التام للعمل الصباحي والمسائي، وأن تكون المتقدمة مقيمة بمحافظة الزلفي، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. الشروط: 1- التفرغ التام للعمل الصباحي والمسائي.

2- يفضّل الخبرة بمجال التسويق وخدمة العملاء.

3- مقيمة بمحافظة الزلفي.

4- إجادة الحاسب الآلي والإنترنت.

5- يفضّل إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً. Advertisements موعد التقديم:

– التقديم بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 2019/03/18م وينتهي بتاريخ 2019/03/28م. طريقة التقديم:

ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected] لمزيد من المعلومات: 🔴 #اعلان 🔴



يسر مركز التدريب والتطوير في #غرفة_الزلفي ان يعلن عن وظيفة نسائية تخصص تسويق فمن لديه الرغبة ارسال السيرة الذاتية على الايميل :

[email protected] pic.twitter.com/C4BE8j7BjI — غرفة الزلفي (@zulfiChamber) March 18, 2019





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرفة الزلفي تعلن توفر وظيفة نسائية شاغرة في تخصص التسويق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.