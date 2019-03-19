السعودية اليوم / المملكة تشارك بمؤتمر وحدة الأمة في مواجهة تيارات التطرف وخطابات الكراهية بموريتانيا



الرياض 12 رجب 1440 هـ الموافق 19 مارس 2019 م واس

نيابة عن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يرأس وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، وفد المملكة المشارك في المؤتمر العلمي الدولي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بجمهورية موريتانيا تحت عنوان: "وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة تيارات التطرف وخطاب الكراهية"، خلال الفترة 13 ــ 14 رجب الجاري.

ويناقش المؤتمر في جلساته ــ التي تتواصل على مدى يومين ــ أربعة محاور رئيسية هي: وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة التطرف، والإسلام وقيم التسامح والتكافل، والمؤسسات الحاضنة للإسلام ودورها في تحصين المجتمع من التطرف، وخطاب الكراهية وآثاره السلبية على الأمة.

وتأتي مشاركة الشؤون الإسلامية في المؤتمر بتوجيهات من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لإبراز جهود المملكة في خدمة العمل الإسلامي في مجالاته كافة، وتأكيد رسالة المملكة الريادية في نشر الوسطية والاعتدال، وإشاعة ثقافة التسامح، ونبذ العنف والكراهية.

// انتهى //

10:51ت م

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