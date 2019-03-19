، "الأرصاد": عوالق ترابية على الرياض ونجران ومكة والمدينة ،

محمد بن مسعود - الدمام - سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات 4 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تؤثر العوالق الترابية والأتربة المُثارة على مناطق (الرياض، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.