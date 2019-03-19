بوابة المستقبل وطريقة التسجيل بالتفصيل

بوابة المستقبل هي أحد البرامج الإلكترونية التي قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بإطلاقها مؤخرا كي يتم دعم التحول للتعليم الرقمي، وهذا الأمر يتم من خلال الاعتماد على عدد من التقنيات الحديثة التي تخدم الطلاب في المقام الأول والمعلمين أيضا، من خلال هذا البرنامج تصل المعرفة الشاملة للطالب، كما يتم زيادة حصيلته العلمية، وعلى الجانب الآخر تهدف بوابة المستقبل إلى زيادة القدرات المختلفة الخاصة بالمعلمين سواء من الناحية العلمية أو من الناحية التربوية، ولكي يتم تحقيق الاستفادة الكاملة من الخدمات المختلفة المقدمة من بوابة المستقبل سوف نقوم بتوفير الرابط الإلكتروني الخاص بها وأيضا طريقة التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي.

التسجيل في بوابة المستقبل

في البداية نشير إلى حضراتكم أن المبادرة الخاصة ببوابة المستقبل الإلكترونية جاءت في إطار رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030م، والجدير بالذكر أن هذه البوابة الإلكترونية تستخدم العديد من الأساليب التربوية الحديثة، وتدعم البوابة أيضا العديد من الأنظمة الخاصة بالدروس الجماعية والفصول الافتراضية، وهذا إلى جانب العديد من الواجبات المنزلية والاختبارات الإلكترونية المتعددة التي يتم من خلالها قياس مدى نجاح البوابة في تقديم خدماتها المتعددة للطلاب والمعلمين أيضا.

وفيما يتعلق بطريقة التسجيل على بوابة المستقبل الإلكترونية يمكنكم اتباع الخطوات التالية التي تتمثل في:

في البداية لابد من الدخول على الموقع الرسمي لبوابة المستقبل الإلكترونية.

بعد الدخول على الموقع يتم اختيار تسجيل دخول بوابة المستقبل.

سوف تظهر شاشة أخرى يطلب فيها إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

والجدير بالذكر أن اسم المستخدم وكلمة المرور هو نفسه المسجل به على نظام نور الإلكتروني.

والجدير بالذكر أن اسم المستخدم وكلمة المرور هو نفسه المسجل به على نظام نور الإلكتروني. في حال نسيت كلمة المرور هناك رابط خاص بها يمكنكم الدخول عليه واتباع الخطوات المطلوبة وسوف يتم تحديث كلمة المرور مباشرة.

كيف اسجل في بوابة المستقبل

إن واجهتكم اي مشكلات في التسجيل في بوابة المستقبل يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.