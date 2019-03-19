فيديو.. مدير جامعة الملك خالد عن “المواطن”: من أهم الصحف وصوت السعوديين الأول

2019-03-19

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - أبها

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عبر مدير جامعة الملك خالد، الدكتور فالح السلمي، في تصريح خاص إلى “متابعات الخليج 365“، عن سعادته بتشريف أمير منطقة عسير لحفل تخريج الدفعة الـ21 لطلاب وطالبات الجامعة، بما يقارب 14 ألف في مختلف التخصصات والمراحل من بكالوريوس وماجستير ودكتوراه.

وأضاف السلمي أنه فخر بالخريجين الذين ينطلقون إلى سوق العمل، متمنيًا لهم كل التوفيق، فيما قدم شكره الخاص إلى “متابعات الخليج 365“، والتي قال عنها: إنها من أهم الصحف التي تتواصل مع الجامعة، واصفًا إياها بأنها “صوت متابعات الخليج 365 الأول”.