، بعد مجزرة المسجدَيْن بنيوزيلندا.. "ترامب" لمنتقديه: "سخافة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنَّ الإعلام ينشر أنباء كاذبة ليحمِّلني مسؤولية الهجوم المروِّع

دان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين الهجمات "السخيفة" التي تعرض لها بعد الهجومَيْن الإرهابيَّيْن الداميَيْن على مسجدَيْن في نيوزيلندا، وانتقده بعض النواب لصمته حول تهديدات العرق الأبيض، حسب "العربية".

وتفصيلاً، رد "ترامب" عبر حسابه على تويتر قائلاً: "الإعلام الذي ينشر أنباء كاذبة يقوم بكل ما في وسعه ليحمِّلني مسؤولية الهجوم المروع في نيوزيلندا". وأضاف: "عليهم العمل بكد لإثبات ذلك. يا له من أمر سخيف!".

وكان "ترامب" قد دان الجمعة هجوم كرايس تشيرش، واصفًا إياه بـ"الأحداث المروعة"، كما اعتبر أن أيديولوجية تفوُّق العرق الأبيض في العالم ليست تهديدًا منتشرًا، وقال: "أعتقد أن الأمر يتعلق بمجموعة صغيرة من الأفراد، لديهم مشاكل كبيرة".

يُذكر أن منفِّذ الهجومين الذي أُلقي القبض عليه بعد ساعات من عمليته الإرهابية التي أودت بحياة 50 شخصًا شاب أسترالي من اليمين المتطرف (28 عامًا)، يدعى برينتون تارانت، أعلن عمليته في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي مليء بالإشارات العنصرية ونظريات المؤامرة.