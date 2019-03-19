السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية مـلاوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح عدداً من مناطق بلاده



الرياض 11 رجب 1440هـ الموافق 18 مارس 2019م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس أرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية مـلاوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح عدداً من مناطق بلاده، وما نتج عنه من وفيات.

وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح عدداً من المناطق في بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية مــلاوي الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

23:26ت م

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الرياض 11 رجب 1440هـ الموافق 18 مارس 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس أرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية مـلاوي في ضحايا الإعصار الذي اجتاح عدداً من مناطق بلاده، وما نتج عنه من وفيات.وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح عدداً من المناطق في بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية مــلاوي الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي، وصادق المواساة، راجين أن لا ترو أي مكروه".// انتهى //23:26ت م0328

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