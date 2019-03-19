السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس موزمبيق في ضحايا الإعصار الذي اجتاح وسط بلاده



الرياض 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، إثر الإعصار الذي اجتاح وسط بلاده، وما نتج عنه من وفيات.

وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح وسط جمهورية موزمبيق، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية موزمبيق الصديق ألم المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

23:25ت م

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الرياض 11 رجب 1440 هـ الموافق 18 مارس 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق، إثر الإعصار الذي اجتاح وسط بلاده، وما نتج عنه من وفيات.وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح وسط جمهورية موزمبيق، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية موزمبيق الصديق ألم المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين أن لا تروا أي مكروه ".// انتهى //23:25ت م0326

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