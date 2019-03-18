السعودية | الأمير مقرن بن عبدالعزيز يشرف حفل عقد قرآن ..ال السيد والمدرس

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:01 صباحًا, 19 مارس 2019 م المناطق_جدة على شرف صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز حفل عقد قرآن الأستاذ عبدالرحمن بن أسام السيد على إبنة الأستاذ محمد كمال المدرس في إحدى القاعات الفارهة بمدينة جدة ..وسط حضور عددا من اصحاب السمو الملكي الأمراء ..الامير منصور بن بندر والامير فهد بن مقرن والأمير فيصل بن مقرن والامير وليد بن عبدالمحسن والامير بدر بن وليد والامير محمد بن فهد والامير سعود بن فهد والامير سلطان بن وليد ..كما حضر حفل عقد القرآن عدد كبير من أصحاب المعالي الوزراء و المسؤلين وأعيان ووجهاء مدينة جدة ..الذين قدموا بدورهم التهاني والتبريكات للعروسين داعين الله عزوجل لهما بالتوفيقوالسعادة في حياتهما الزوجية

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