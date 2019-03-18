شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمراء ووزراء يشرفون حفل زفاف بدر الجميح والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:00 صباحًا, 19 مارس 2019 م المناطق_الرياض أحتفلت أسرتا الجميح والعثيمين بقاعة بريدة في أحد الفنادق الراقية بزواج الشاب بدر بن عبدالله الجميح على ابنة خالد بن عبدالله العثيمين وذلك بحضور عددا من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء والمسؤلين ووجهاء وأعيان مدينة الرياض والذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين داعين الله أن يوفقهما ويبارك لهما وان يرزقهما الذرية الصالحة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | أمراء ووزراء يشرفون حفل زفاف بدر الجميح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.