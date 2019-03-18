، برنامج الخدمات الصحية لـ"ملكية الجبيل" يستقبل أكثر من 1450 مولوداً خلال 2018 ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدم لهم رعاية متكاملة من خلال 18 سريراً مجهزاً بأحدث المعدات الطبية

استقبل قسم الحضانة ببرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل أكثر من 1450 مولوداً خلال عام 2018 م حيث قدم لهم رعاية طبية متكاملة من خلال 18 سريراً مجهزاً بأحدث المعدات الطبية على مستوى عال من الخدمة، ويقوم على تقديم الرعاية فريق عمل يتكون من أكثر من 12 طبيباً مختصاً و18 ممرضة متخصصة في رعاية الأطفال.

من جانبه، أكد رئيس قسم الحضانة ببرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور عبدالله بن ثامر الشهراني، أن المستشفى يقدم خدمات عالية الجودة للأطفال المواليد من خلال قسم متكامل تم تجهيزه على طراز عال من الجودة في الخدمة المقدمة والمعدات الطبية والكادر الوظيفي.

ويتميز القسم بجودة التشخيص والخطط العلاجية والرعاية الطبية المركزة لضمان حياة الأطفال، كما يوجد بالحضانة عدد من أجهزة التنفس الصناعي حديثة الصنع الخاصة بالأطفال الخدّج، بالإضافة إلى أن أقسام الحضانة تستقبل حالات الأطفال الخدّج ممن يحتاج إلى دعم التنفس في بعض الأجهزة وذلك لعدم اكتمال نمو الجهاز التنفسي.

ونجح القسم مؤخراً في إنقاذ حياة طفل خديج بوزن 570 جم عند الولادة وكان ذلك عن حمل لم يتجاوز 6 أشهر تمكن الطفل بعدها من العيش بحياة طبيعية.

وأوضح الدكتور الشهراني أنه تم وضع خطة علاجية للطفل داخل الحضانة خلال فترة التنويم والتي بلغت ما يقارب أربعة أشهر لاحظ فيها فريق العمل خلال هذه الفترة أن حالة الطفل أصبحت في تحسن تدريجي حتى بلغ وزن الطفل 2 كجم وخرج بصحة جيدة، وقد أعطي مواعيد لمتابعة حالته في العيادات الخارجية، وأضاف الشهراني شكره لفريق العمل على جهودهم التي كان لها الأثر البالغ في المحافظة على حياة الطفل.

يشار إلى أن ذوي الطفل أشادوا بجهود فريق العمل، وذلك بحضور مدير الإدارة الطبية وأطباء قسم الأطفال، كما قدم المواطن درعان بن عبدالرحمن الحامد والد الطفل، هدية لرئيس قسم الحضانة الدكتور عبدالله بن ثامر الشهراني عرفاناً لجهوده التي بذلها في المحافظة على حياة طفله بعد توفيق الله عز وجل.