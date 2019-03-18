بنك التنمية الاجتماعية يطلق منتج كنف التمويلي للمطلقات والأرامل

2019-03-18

متابعات الخليج 365 - واس

أطلق بنك التنمية الاجتماعية منتج “كنف” بسقف تمويلي يصل إلى 30 ألف ريال وبدون فوائد أو رسوم، حيث يستهدف الفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات، وذلك من خلال منحهن تمويلاً لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.

وأوضحت مدير عام الشراكات والتسويق بالبنك نور العبدالكريم أنه في ظل الدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، الذي يحظى به بنك التنمية الاجتماعية، يسعى البنك باستمرار لاستحداث منتجات تمويلية جديدة لتخدم الشرائح المستهدفة من المواطنين، لمساندة تلك الأسر التي تزايدت عليها المسؤوليات الحياتيّة، ومواكبة التغيرات المتسارعة لسد الفجوة التي تحدثها تلك المتغيرات.

وأكدت أن إطلاق هذا المنتج يأتي ضمن رعاية ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ إيدها الله ـ لضمان تمكين المرأة من الدعم المالي لتجاوز الصعوبات الآنية وتطوير مستواهن المعيشي، ليكونوا جزءًا من المجتمع الحيوي والمنتج مما يسهم في تحسين مستوى جودة الحياة لتلك الفئات المستهدفة، الأمر الذي يساعد في تحقيق رفاه اجتماعي لها، مشيرةً إلى أن منتج “كنف” التمويلي روعي فيه حاجة المطلقات والأرامل للدعم، حيث سيتمكن حالياً من الحصول على التمويل من خلال منتج “كنف” دون اشتراط وجود أبناء ولا يتطلب تقديم صك إعالة.

وبينت العبدالكريم أنّ منتج “كنف” متاح عبر موقع البنك الإلكتروني، حيث يحق للسيدات أن تتقدَّم بعد استيفائها شروط ولائحة التمويل الأسري، مفيدةً أن التمويل يقدم بدون أيّة فوائد ويصل إلى 30 ألف ريال وبأقساط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.

وأكدت مدير عام الشراكات والتسويق أنّ البنك يحرص بصورة مستمرة على مراجعة شروطه وأحكامه، ويقوم بشكل دوري بدراسة إمكانية استحداث منتجات مناسبة وذات قيمة مضافة تخدم الشريحة المستهدفة من المواطنين، حتى تتوافق مع احتياجات جميع فئاته المستهدفة دون استثناء.

يذكر أنه استفاد من البنك منذ تأسيسه عام 1391هـ وحتى الآن 2،6 مليون مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات البنك المختلفة، وتجاوز حجم التمويل 105 مليارات ريال سعودي في التمويل الاجتماعي وتمويل المشاريع، ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك عبر زيارة الموقع الإلكتروني: ‏هنا.