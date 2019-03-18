الخدمة المدنية تعزز التنمية الإدارية في السعودية بمؤتمر في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة تهدف إلى الإسهام في تعزيز التنمية الإدارية في السعودية، والارتقاء بها في الجوانب التنظيمية والبشرية والمالية والتقنية في ضوء رؤية المملكة، افتتح وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة سليمان الحمدان مؤتمر "التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030" والذي ينظمه معهد الإدارة العامة في فندق كروان بلازا بمدينة الرياض خلال الفترة من (18 إلى 20 مارس)، بحضور الوزراء ونواب الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات ووكلاء الوزارات والمعنيين ببرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، مع نخبة من الخبراء المحليين والدوليين والباحثين والأكاديميين المختصين من داخل المملكة وخارجها.

وتتناول أجندات المؤتمر وأطروحاته محاور عدة، من أهمها التطلعات والتحديات المستقبلية لحقل التنمية الإدارية، واستعراض سبل تطوير الأطر التنظيمية والهيكلية واللوائح في القطاع العام، وأثر تنمية الموارد البشرية في تعزيز التنمية الإدارية، وتطوير دور إدارة المالية العامة والتخصيص، مع استعراض أساليب وأدوات تمكين تقنية المعلومات وتعزيز التحول الرقمي ورفع مستوى فاعلية قياس وإدارة الأداء في القطاع العام.

وتتضمن فعاليات مؤتمر التنمية الإدارية استعراضا لأبرز الممارسات التطبيقية ذات العلاقة بمحاور المؤتمر، مع عرض تجارب وتحديات إدارة برامج ومبادرات الرؤية والممارسات المحلية والإقليمية والدولية البارزة في مجال التنمية الإدارية، حيث ينظم المؤتمر ورشتي عمل: الأولى تحت عنوان "مؤشرات الأداء الرئيسة"، والثانية تحت عنوان "التخصيص في المملكة والفرص والتحديات"، مع طرح العديد من المبادرات وأوراق العمل وحلقات النقاش واستعراض التجارب الدولية والمحلية من قبل المتحدثين والمشاركين في فعاليات المؤتمر، بهدف تناول أبرز الموضوعات المعاصرة والممارسات التطبيقية للخروج بتوصيات مناسبة حيالها من أجل الإسهام في تعزيز أوجه التنمية الإدارية بما يتسق مع مشروع رؤية المملكة 2030.