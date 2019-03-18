وزارة التجارة السعودية: تستدعي 57 سيارة مرسيدس بسبب خلل في نظام الأمان

كشفت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، بأنه تم استعادة 57 مركبة مرسيدس CLASS / MAYBACH S 650 2019، مشيرة أن السبب وراء ذلك هو نظراً لوجود خلل في مستشعر قفل حزام الأمان للمقاعد الأمامية والخلفية.

حيث أشارت الوزارة عبر حسايها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بأنه هذا الخلل قد يرتب عليه عدم تفعيل نظام شد/ سحب حزام الأمان مما قد يؤدي إلى خطر الإصابة في حالة وقوع حادث لا قدر الله.

لذا طالبت وزارة التجارة والاستثمار من المستهلكين بضرورة التواصل مع الوكيل، وذلك من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة، مشيرة بأن هذا الأمر يتم مجاناً.