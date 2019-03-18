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2019-03-18 عائض القرني يطبع قبلة وفاء على جبين شيخه الأول متابعات الخليج 365 - الرياض في بادرة تدل على الوفاء والعرفان بالجميل.. قام الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني بزيارة معلّمه الشيخ عبدالله بن محمد المنيف. Advertisements ونشر القرني صورة من الزيارة وعلق عليها بالقول: شيخنا الجليل العلّامة عبدالله بن محمد المنيف والذي حفظت عليه القرآن بالأولى متوسط بمعهد الرياض العلمي قبل 45 سنة، أسأل الله أن يجمع له بين الأجر والعافية، وأن يجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى، لا تنسوه من دعائكم.









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