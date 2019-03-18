، المملكة تستضيف بطولة العالم لكرة السلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - جرت اليوم الاثنين مراسم توقيع عقد استضافة المملكة بطولة العالم لكرة السلة للمدن 3×3 المقرر إقامتها منتصف أكتوبر المقبل بحضور رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد والنائب الأول للاتحاد الدولي اجناسيو أندريس، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بالمجمع الأولمبي بمدينة الرياض.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إن هذه الاتفاقية تنص على إقامة البطولة بمحافظة جدة أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أنها تعد خطوة أولية لاستضافة بطولات عالمية أكبر في المستقبل القريب، والتي تعزز من مكانة المملكة الرياضي على المستوى العالمي.

من جهته قدم النائب الأول للاتحاد الدولي لكرة السلة اجناسيو أندريس شكره وتقديره للاتحاد السعودي لكرة السلة على استضافة البطولة العالمية للمدن 3×3، معبراً عن ثقته بنجاح المملكة في هذه الاستضافة نظراً للإمكانيات التي تمتلكها.

فيما ثمن رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد دعم رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على استضافة البطولة، والتي تعد من أقوى البطولات العالمية لمسابقة 3×3 للمدن لكرة السلة.