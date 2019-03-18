شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط «المتهور» قائد «باص الطالبات».. وإحالته للهيئة المرورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

تمكن مرور عسير من ضبط قائد الباص المدرسي الذي كان يقوده بتهور على الطريق الرابط بين مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، والذي ظهر في فيديو جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متجاوزاً السرعة المقررة على الطريق، ومعرضاً حياة الركاب وقائدي المركبات للخطر، فيما أكد حساب المرور عبر «تويتر» أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبة المقررة في نظام المرور.

وأوضح عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور محمد بن ظفران، أن النظام والقانون رتبا كافة الضوابط القانونية التي تكفل الحماية الكامله للطالبات سواء في وسائل النقل التي تقوم بتأمين إيصالهن لأماكن دراستهن، وحتى في أماكن الدراسة.

وأشار إلى أن سائق الباص يتحمل كامل المسؤولية المتربتة على هذا التهور، وكذلك فإن الجهة التي يتبع لها السائق سواء كانت حكومية أو قطاع خاص يجب أن تتولى إنزال العقوبات المناسبة عليه.